Американская фондовая биржа закрылась с рекордным за последние 33 года падением

13 Март 2020 2020-03-13T00:45:30+03:00

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В четверг, 12 марта, Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась с рекордным падением ключевых американских индексов, которые по итогам торгов потеряли в среднем от восьми до более девяти процентов. Это крупнейший обвал котировок за последние три с лишним десятилетия – с октября 1987 года.

По данным к концу торгов в Соединенных Штатах, больше всех упал промышленный индекс Dow Jones – он снизился на 2352,60 пункта, потеряв 9,99%, и остановился на отметке 21 200,62 пункта. Индекс S&P500, который включает свыше 500 акций американских компаний из различных секторов экономики, потерял 260,74 пункта (9,51%) – до отметки 2480,64 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 750,25 пункта (9,43%), до 7201,80 пункта, передает ТАСС.

Такое падение на фондовом рынке США аналитики связывают с опасениями инвесторов по поводу распространения «китайского» коронавируса COVID-19 в мире. Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Белого дома Дональд Трамп из-за этого ввел 30-дневный запрет на поездки из Европы в Штаты.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU