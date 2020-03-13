2020-03-13T03:23:01+03:00
В мире

США нанесли удары по пяти складам с оружием в Ираке

Глава Пентагона заявил, что атака стала ответом на ракетный обстрел базы коалиции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава Пентагона Марк ЭсперГлава Пентагона Марк ЭсперФото: REUTERS
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В ночь на пятницу, 13 марта, Соединенные Штаты нанесли точечные удары по пяти принадлежащим группировке «Катаиб Хезболлах» складам с оружием, расположенным на территории Ирака, сообщила пресс-служба Минобороны США.

Уточняется, что ночная атака стала ответом на ракетный обстрел военной базы возглавляемой Америкой так называемой «антиигиловской» международной коалиции. По данным Пентагона, на подвергшихся бомбардировке складах хранилось вооружение, которое было использовано при атаках на силы США и коалиции.

«США не потерпят атаки против нашего народа, наших интересов или наших союзников. Как мы продемонстрировали это в последние месяцы, мы предпримем любые необходимые действия для защиты наших военнослужащих в Ираке и в регионе», - цитирует РИА Новости заявление американского министра обороны Марка Эспера.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне сообщалось, что по военной базе коалиции «Кэмп-Тадж» в Ираке было запущено около полутора десятков ракет, в результате погибли трое военнослужащих – два американца и британец, еще 12 человек получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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