Японская биржа открылась провалом на 8,5%
В пятницу, 13 марта, открытии торгов в Японии основной индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 продолжил падение, обусловленное опасениями инвесторов в связи с распространением «китайского» коронавируса COVID-19 в мире, а также на фоне рекордного падения ключевых американских индексов.
За первые же минуты торгов после открытия Токийской фондовой биржи индекс Nikkei 225 снизился на 8,5%, передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса в мире пандемией. На следующий же день мировые рынки отреагировали на эту новость крупным обвалом котировок. Так, Нью-Йоркская фондовая биржа накануне закрылась с рекордным за последние 33 года падением ключевых американских индексов.
Ранее сообщалось, что летнюю Олимпиаду в Токио из-за коронавируса могут отложить на пару лет.
Карта распространения коронавируса
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Из-за угрозы эпидемии впервые в истории могут быть перенесены крупнейшие спортивные соревнования. Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что в мае может быть принято решение о переносе Олимпиады, которая должна состоятся в Токио летом 2020 года. Ранее Олимпийские игры отменяли только из-за Первой и Второй мировых войн (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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