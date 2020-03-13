2020-03-13T04:55:56+03:00
Политика

«Мероприятие удалось на славу Украине»: Захарова осудила нападение на советника СНБО в Киеве

Официальный представитель МИД России отметила бездействие украинской полиции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новость о том, что украинские «радикальные патриоты» сорвали презентацию «Национальной платформы примирения и единства», которую в Киеве пытался провести бывший КВН-щик, а ныне советник секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергею Сивохо, прокомментировала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В частности, она отметила, что «обе стороны обвиняли в своем разъединении Россию, но даже это не помогло им избежать традиционного финала – взаимных оскорблений и драки», а украинская полиция при этом «в очередной раз продемонстрировала все, что от нее осталось, проявив абсолютную никчемность».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве Фото: Facebook

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в КиевеФото: Facebook

«В итоге мероприятие удалось на славу Украине, напомнив споры тупоконечников с остроконечниками в Лилипутии, с какого конца надо чистить яйца», - заключила Мария Захарова.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, Сергей Сивохо был вынужден завершить презентацию гораздо раньше запланированного времени из-за того, что украинские националисты устроили потасовку. Кто-то из радикалов даже толкнул его в спину так, что он упал.

Националисты напали на советника главы СНБО Сивохо во время презентации по Донбассу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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