Пожарные потушили открытый огонь в подмосковном гольф-клубе Moscow Country Club

13 Март 2020 2020-03-13T05:22:04+03:00

Тушение пожара на территории гольф-клуба Moscow Country Club. Фото: ГУ МЧС по Московской области

К счастью, никто не пострадал [видео]

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К половине пятого утра пожарным удалось ликвидировать открытое горение на территории гольф-клуба Moscow Country Club в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

В борьбе с огнем участвует 76 человек, задействовано 23 единицы техники. Работы на месте ЧП продолжаются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, информация о пожаре по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, 31-й километр Волоколамское шоссе, поступила на пульт дежурного в ночь на пятницу, 13 марта, в 00:25 (мск). Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли по вызову, выяснилось, что пламя охватило две постройки – ресторан и гостиница, расположенные на территории гольф-клуба Moscow Country Club.

Общая площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="450" src="https://www.kp.ru/video/embed/766131" frameborder="0"></iframe> Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club.

ИСТОЧНИК KP.RU