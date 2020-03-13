Пожарные потушили открытый огонь в подмосковном гольф-клубе Moscow Country Club
К половине пятого утра пожарным удалось ликвидировать открытое горение на территории гольф-клуба Moscow Country Club в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.
В борьбе с огнем участвует 76 человек, задействовано 23 единицы техники. Работы на месте ЧП продолжаются.
Напомним, как писал сайт kp.ru, информация о пожаре по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, 31-й километр Волоколамское шоссе, поступила на пульт дежурного в ночь на пятницу, 13 марта, в 00:25 (мск). Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли по вызову, выяснилось, что пламя охватило две постройки – ресторан и гостиница, расположенные на территории гольф-клуба Moscow Country Club.
Общая площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club.
ИСТОЧНИК KP.RU