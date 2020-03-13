2020-03-13T05:58:23+03:00
Экономика

США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

По словам Помпео, цель такого шага – «усадить Мадуро за стол переговоров»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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В ночь на пятницу, 13 марта, американский Минфин объявил, что Соединенные Штаты ввели санкции против дочерней компании «Роснефти» – швейцарской TNK Trading International S.A. (TTI). В заявлении ведомства отмечается, что ограничения связаны с операциями компании «в нефтяном секторе венесуэльской экономики».

По данным Вашингтона, после того, как Штаты 18 февраля ввели санкции в отношении Rosneft Trading С.А. (RTSA), «грузы с венесуэльской нефтью, направленные на RTSA, были переданы TTI, чтобы избежать санкций». На завершение всех сделок с этими двумя компаниями Минфин США дал время до 20 мая, после чего за сотрудничество с ними будут грозить санкции.

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил такие меры вашингтонской администрации желанием «усадить» президента Боливарианской республики Николаса Мадуро за стол переговоров и «приблизить народ Венесуэлы к свободе и процветанию», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в феврале Штаты ввели санкции против трех российских компаний, которые, по мнению Вашингтона, нарушают американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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