В Китае за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1318 человек

13 Март 2020 2020-03-13T06:55:28+03:00

Общее число заразившихся в КНР возросло до 80813, с начала вспышки из больниц выписали 64111 пациента

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в материковом Китае медики выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, причем пять из них – в городе Ухань в центральной китайской провинции Хубэй, откуда и началась вспышка заболевания. Таким образом, общее число заразившихся в стране к утру пятницы, 13 марта, возросло до 80 813.

Кроме того, за прошедший день от вызываемой этой инфекцией пневмонии нового типа скончались семь больных (шесть из них – в Ухане), выписались из больниц 1318 человек. С начала вспышки умерли 3176 пациентов, полностью выздоровели 64111.

Такие цифры обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. По его данным, на сегодняшний день в лечебных учреждениях страны с коронавирусной пневмонией остаются 13526 человек, состояние 4020 больных врачи оценивают как тяжелое.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус против туристов: Чехия больше не выдает визы, Словакия закрыла аэропорты

Буквально за одни сутки, 12 марта, пандемия Covid-19 нарушила планы сотен тысяч туристов. “КП” собрала главные изменения, которые могут коснуться и вашего отпуска (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU