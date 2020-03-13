В Китае за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1318 человек
За минувшие сутки в материковом Китае медики выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, причем пять из них – в городе Ухань в центральной китайской провинции Хубэй, откуда и началась вспышка заболевания. Таким образом, общее число заразившихся в стране к утру пятницы, 13 марта, возросло до 80 813.
Кроме того, за прошедший день от вызываемой этой инфекцией пневмонии нового типа скончались семь больных (шесть из них – в Ухане), выписались из больниц 1318 человек. С начала вспышки умерли 3176 пациентов, полностью выздоровели 64111.
Такие цифры обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. По его данным, на сегодняшний день в лечебных учреждениях страны с коронавирусной пневмонией остаются 13526 человек, состояние 4020 больных врачи оценивают как тяжелое.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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