2020-03-13T07:21:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп и Трюдо по телефону обсудили меры борьбы с коронавирусом

Ранее сообщалось, что тесты супруги канадского премьера на COVID-19 показали положительный результат
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с премьер-министром Канады Джастином ТрюдоПрезидент США Дональд Трамп переговорил по телефону с премьер-министром Канады Джастином ТрюдоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо по телефону обсудили меры борьбы с «китайским» коронавирусом на COVID-19 и связанные с ним последние события в мире.

Об этом рассказал журналистам представитель Белого дома Джадд Дир, уточнив, что лидеры двух стран «обсудили события, связанные с пандемией коронавируса, а также усилия по борьбе с вирусом». Кроме того, по его словам, собеседники обсудили «важные двусторонние вопросы, в том числе телекоммуникации», передает РИА Новости.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса в мире пандемией. На следующий же день мировые рынки отреагировали на эту новость крупным обвалом котировок. Так, Нью-Йоркская фондовая биржа накануне закрылась с рекордным за последние 33 года падением ключевых американских индексов.

А тем временем, как писал сайт kp.ru, стало известно, что коронавирусом заразилась супруга канадского премьера. Софи Грегуар-Трюдо переносит заболевание в легкой форме, однако ближайшие две недели ей предстоит провести в изоляции. Сам Трюдо это время тоже будет работать из дома.

Карта распространения коронавируса

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пандемия коронавируса в мире: что это значит для обычного человека

Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко рассказал, чего ждать после громкого заявления ВОЗ о пандемии коронавируса в мире (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Италии пожилые супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Трамп и Трюдо по телефону обсудили меры борьбы с коронавирусом
В Китае за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1318 человек
Супруга премьера Канады заразилась коронавирусом
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Пожарные потушили открытый огонь в подмосковном гольф-клубе Moscow Country Club
«Мероприятие удалось на славу Украине»: Захарова осудила нападение на советника СНБО в Киеве
Японская биржа открылась провалом на 8,5%
В Китае считают, что мир сможет победить коронавирус к июню
США нанесли удары по пяти складам с оружием в Ираке
В Подмосковье тушат крупный пожар в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club
Порошенко сбежал с Украины накануне допроса в ГБР
Суд в США постановил освободить экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг из-под стражи
В МИД КНР считают, что коронавирус попал в Китай из США
Американская фондовая биржа закрылась с рекордным за последние 33 года падением
ФИФА из-за коронавируса перенесла отборочные матчи Чемпионата мира – 2022
Bloomberg: Саудовская Аравия предложила Европе нефть по $25
Чехия перестала выдавать шенгенские визы из-за коронавируса
Во Франции из-за коронавируса закроют все школы и университеты
Порошенко в очередной раз вызвали на допрос
Forbes удалил статью о возможном старческом маразме Байдена
В Израиле выявили два случая заражения коронавирусом у россиян
НХЛ сообщила о приостановке регулярного сезона из-за коронавируса