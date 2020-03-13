Трамп и Трюдо по телефону обсудили меры борьбы с коронавирусом

13 Март 2020 2020-03-13T07:21:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо по телефону обсудили меры борьбы с «китайским» коронавирусом на COVID-19 и связанные с ним последние события в мире.

Об этом рассказал журналистам представитель Белого дома Джадд Дир, уточнив, что лидеры двух стран «обсудили события, связанные с пандемией коронавируса, а также усилия по борьбе с вирусом». Кроме того, по его словам, собеседники обсудили «важные двусторонние вопросы, в том числе телекоммуникации», передает РИА Новости.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса в мире пандемией. На следующий же день мировые рынки отреагировали на эту новость крупным обвалом котировок. Так, Нью-Йоркская фондовая биржа накануне закрылась с рекордным за последние 33 года падением ключевых американских индексов.

А тем временем, как писал сайт kp.ru, стало известно, что коронавирусом заразилась супруга канадского премьера. Софи Грегуар-Трюдо переносит заболевание в легкой форме, однако ближайшие две недели ей предстоит провести в изоляции. Сам Трюдо это время тоже будет работать из дома.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пандемия коронавируса в мире: что это значит для обычного человека

Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко рассказал, чего ждать после громкого заявления ВОЗ о пандемии коронавируса в мире (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU