Трамп и Трюдо по телефону обсудили меры борьбы с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо по телефону обсудили меры борьбы с «китайским» коронавирусом на COVID-19 и связанные с ним последние события в мире.
Об этом рассказал журналистам представитель Белого дома Джадд Дир, уточнив, что лидеры двух стран «обсудили события, связанные с пандемией коронавируса, а также усилия по борьбе с вирусом». Кроме того, по его словам, собеседники обсудили «важные двусторонние вопросы, в том числе телекоммуникации», передает РИА Новости.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса в мире пандемией. На следующий же день мировые рынки отреагировали на эту новость крупным обвалом котировок. Так, Нью-Йоркская фондовая биржа накануне закрылась с рекордным за последние 33 года падением ключевых американских индексов.
А тем временем, как писал сайт kp.ru, стало известно, что коронавирусом заразилась супруга канадского премьера. Софи Грегуар-Трюдо переносит заболевание в легкой форме, однако ближайшие две недели ей предстоит провести в изоляции. Сам Трюдо это время тоже будет работать из дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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