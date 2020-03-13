2020-03-13T07:36:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Италии пожилые супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа

Севера Белотти и Луиджи Каррара прожили вместе 60 лет и скончались в один день
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Супруги умерли от коронавируса в один деньСупруги умерли от коронавируса в один деньФото: REUTERS
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В Италии 82-летняя Севера Белотти скончалась от коронавируса, а ее муж, 86-летний Луиджи Каррара, последовал за ней спустя всего два часа. Он тоже был заражен опасной инфекцией.

Супруги прожили вместе 60 лет и последние годы провели в городе Альбино провинции Бергамо. Более недели назад у них поднялась высокая температура, но супруги оставались дома на карантине. Когда ситуация ухудшилась, их обоих забрали в больницу.

Пары не стало во вторник, 10 марта. Севера Белотти ушла из жизни в 9:15 по местному времени, а ее муж — в 11:00. Их сын Лука не смог попрощаться с родителями. Мужчина вместе с женой находится на карантине.

"Твои близкие остаются одни, и нет возможности сказать "Привет", обнять, попытаться утешить, может быть, даже хорошей ложью о том, что все будет хорошо", - цитирует Луку газета Corriere Della Sera.

Молодой человек призвал людей оставаться дома, поскольку вирус угрожает не только пожилым людям.

Сайт kp.ru писал, что в настоящий момент Италия является второй страной в мире по числу зараженных новым инфекционным заболеванием. Ее опережает лишь Китай.

Карта распространения коронавируса

Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ИСТОЧНИК KP.RU

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