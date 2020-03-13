2020-03-13T07:51:02+03:00
Общество

Минздраву предложили продавать тесты на ВИЧ в аптеках и автоматах

Депутат Виктор Зубарев считает, что диагностические средства должны быть в минимальном ассортименте лекарств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Госдуме предложили внести тест на ВИЧ в минимальный ассортимент лекарств для аптекВ Госдуме предложили внести тест на ВИЧ в минимальный ассортимент лекарств для аптекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутат Государственной Думы Виктор Зубарев предложил министерству здравоохранения России внести экспресс-тесты на ВИЧ в список минимального ассортимента лекарств для аптек.

Также диагностические средства можно продавать в вендинговых автоматах при условии надлежащего обращения с ними и соблюдения требований к хранению. Это позволит повысить доступность тестов, которые могут определить ВИЧ-статус человека, например, по слюне, а следовательно поможет выявлять заболевание на ранней стадии.

Для заботы о тех, кто уже заразился вирусом иммунодефицита человека, парламентарий предлагает обновить список важнейших лекарственных препаратов, дополнив его современными средствами для терапии. Обращение направлено в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко.

"Полагаем также, что настоящие предложения могут быть рассмотрены в качестве "отправной точки" для проведения масштабной социальной кампании в День Всемирной борьбы со СПИДом", - цитирует RT текст письма.

Сайт kp.ru писал, что только в 2018 году было выявлено 86 тысяч новых случаев заражения ВИЧ. Многие из них получаются бесплатное лечение, в том числе дети.

За фильм про ВИЧ в Росси Дудя нужно наградить. Реплика Мардана.Фильм Юрия Дудя ВИЧ в России эпидемия, про которую не говорят за несколько дней посмотрели более 12 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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