Минздраву предложили продавать тесты на ВИЧ в аптеках и автоматах
Депутат Государственной Думы Виктор Зубарев предложил министерству здравоохранения России внести экспресс-тесты на ВИЧ в список минимального ассортимента лекарств для аптек.
Также диагностические средства можно продавать в вендинговых автоматах при условии надлежащего обращения с ними и соблюдения требований к хранению. Это позволит повысить доступность тестов, которые могут определить ВИЧ-статус человека, например, по слюне, а следовательно поможет выявлять заболевание на ранней стадии.
Для заботы о тех, кто уже заразился вирусом иммунодефицита человека, парламентарий предлагает обновить список важнейших лекарственных препаратов, дополнив его современными средствами для терапии. Обращение направлено в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко.
"Полагаем также, что настоящие предложения могут быть рассмотрены в качестве "отправной точки" для проведения масштабной социальной кампании в День Всемирной борьбы со СПИДом", - цитирует RT текст письма.
Сайт kp.ru писал, что только в 2018 году было выявлено 86 тысяч новых случаев заражения ВИЧ. Многие из них получаются бесплатное лечение, в том числе дети.
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ИСТОЧНИК KP.RU