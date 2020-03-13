2020-03-13T08:47:15+03:00
Экономика

Банковский сектор Италии может стать очагом глобального финансового кризиса

Восьмая крупнейшая экономика мира считается еще и одной из самых слабых в Европе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В России число зараженных перевалило за 15 тысячВ России число зараженных перевалило за 15 тысячФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Распространение нового коронавируса может привести глобальному финансовому кризису. Если это случится, то очагом станет банковский сектор Италии. Такого мнения придерживается экономический обозреватель Washington Post Дэвид Линч.

По его словам, будущее восьмой крупнейшей экономики мира, которая долгое время считалась одной из самых слабых в Европе, будет полностью зависеть от ее выносливости. Из-за карантина коммерческая деятельность в стране уже практически прекратилась. Эксперт считает, что власти Италии могут просто не справиться с ситуацией.

Инвесторов пугают дорогостоящие антикризисные меры Рима, а потому государственные облигации могут обесцениться. Это приведет к снижению резервов банков и ограничит кредитование.

Также проблемой является тот факт, что итальянским кредитным учреждения принадлежит около 25% непогашенного госдолга в размере 2,4 триллиона долларов. Это может привести к дестабилизации в условиях резкого экономического спада. Бизнесмены и частные лица. оставшись без средств к существованию, могут перестать обслуживать свои кредиты, считает Линч.

"Итальянские власти также могут быть менее способны справиться с внезапным банковским кризисом, чем их коллеги в Китае, где правительство и банковская система оба подчиняются Коммунистической партии", - говорится в статье.

Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент Италия является второй страной после КНР по числу зараженных коронавирусом - более 15 тысяч человек. Россия уже ограничила авиасообщение с республикой, а также другими странами Европы - Францией, Германией, Испанией.

Карта распространения коронавируса

Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция задержала фельдшера за изнасилование собственной дочери
Банковский сектор Италии может стать очагом глобального финансового кризиса
Япония не рассматривает вариант отмены летней Олимпиады-2020
Аналитик Goldman Sachs рассказал, что будет с рублем через два года
Минздраву предложили продавать тесты на ВИЧ в аптеках и автоматах
В Италии пожилые супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Трамп и Трюдо по телефону обсудили меры борьбы с коронавирусом
В Китае за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1318 человек
Супруга премьера Канады заразилась коронавирусом
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Пожарные потушили открытый огонь в подмосковном гольф-клубе Moscow Country Club
«Мероприятие удалось на славу Украине»: Захарова осудила нападение на советника СНБО в Киеве
Японская биржа открылась провалом на 8,5%
В Китае считают, что мир сможет победить коронавирус к июню
США нанесли удары по пяти складам с оружием в Ираке
В Подмосковье тушат крупный пожар в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club
Порошенко сбежал с Украины накануне допроса в ГБР
Суд в США постановил освободить экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг из-под стражи
В МИД КНР считают, что коронавирус попал в Китай из США
Американская фондовая биржа закрылась с рекордным за последние 33 года падением
ФИФА из-за коронавируса перенесла отборочные матчи Чемпионата мира – 2022
Bloomberg: Саудовская Аравия предложила Европе нефть по $25
Чехия перестала выдавать шенгенские визы из-за коронавируса
Во Франции из-за коронавируса закроют все школы и университеты
Порошенко в очередной раз вызвали на допрос
Forbes удалил статью о возможном старческом маразме Байдена
В Израиле выявили два случая заражения коронавирусом у россиян
НХЛ сообщила о приостановке регулярного сезона из-за коронавируса