Банковский сектор Италии может стать очагом глобального финансового кризиса

13 Март 2020 2020-03-13T08:47:15+03:00

Восьмая крупнейшая экономика мира считается еще и одной из самых слабых в Европе

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Распространение нового коронавируса может привести глобальному финансовому кризису. Если это случится, то очагом станет банковский сектор Италии. Такого мнения придерживается экономический обозреватель Washington Post Дэвид Линч.

По его словам, будущее восьмой крупнейшей экономики мира, которая долгое время считалась одной из самых слабых в Европе, будет полностью зависеть от ее выносливости. Из-за карантина коммерческая деятельность в стране уже практически прекратилась. Эксперт считает, что власти Италии могут просто не справиться с ситуацией.

Инвесторов пугают дорогостоящие антикризисные меры Рима, а потому государственные облигации могут обесцениться. Это приведет к снижению резервов банков и ограничит кредитование.

Также проблемой является тот факт, что итальянским кредитным учреждения принадлежит около 25% непогашенного госдолга в размере 2,4 триллиона долларов. Это может привести к дестабилизации в условиях резкого экономического спада. Бизнесмены и частные лица. оставшись без средств к существованию, могут перестать обслуживать свои кредиты, считает Линч.

"Итальянские власти также могут быть менее способны справиться с внезапным банковским кризисом, чем их коллеги в Китае, где правительство и банковская система оба подчиняются Коммунистической партии", - говорится в статье.

Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент Италия является второй страной после КНР по числу зараженных коронавирусом - более 15 тысяч человек. Россия уже ограничила авиасообщение с республикой, а также другими странами Европы - Францией, Германией, Испанией.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ИСТОЧНИК KP.RU