Трамп запретил тратить бюджетные средства на покупку оборудования Huawei
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о запрете использования федеральных бюджетных средств на покупку оборудования у компаний, представляющих угрозу национальной безопасности. К таким относятся китайские телекоммуникационные гиганты Huawei и ZTE.
Согласно документу, Федеральная комиссия по связи должна учредить фонд в размере одного миллиарда доллара, средства из которого будут направлять на оказание помощи небольшим американским компаниям, решившим отказаться от "представляющего угрозу" оборудования.
Опасной продукцию китайских производителей посчитали еще в прошлом году в Палате представителей. Потом закон о безопасных и надежных средствах коммуникации был принят в Сенате Конгресса.
Сама Huawei неоднократно опровергала все обвинения в шпионаже и связях с китайской разведкой, писал сайт kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU