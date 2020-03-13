2020-03-13T09:46:41+03:00
Политика

Трамп запретил тратить бюджетные средства на покупку оборудования Huawei

Китайская компания признана угрозой национальной безопасности США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трамп запретил компаниям США использовать оборудование HuaweiТрамп запретил компаниям США использовать оборудование HuaweiФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о запрете использования федеральных бюджетных средств на покупку оборудования у компаний, представляющих угрозу национальной безопасности. К таким относятся китайские телекоммуникационные гиганты Huawei и ZTE.

Согласно документу, Федеральная комиссия по связи должна учредить фонд в размере одного миллиарда доллара, средства из которого будут направлять на оказание помощи небольшим американским компаниям, решившим отказаться от "представляющего угрозу" оборудования.

Опасной продукцию китайских производителей посчитали еще в прошлом году в Палате представителей. Потом закон о безопасных и надежных средствах коммуникации был принят в Сенате Конгресса.

Сама Huawei неоднократно опровергала все обвинения в шпионаже и связях с китайской разведкой, писал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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