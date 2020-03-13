2020-03-13T10:11:43+03:00
Политика

Путин высказался о больших зарплатах руководителей госкомпаний

Самого президента России задевает ситуация, сложившаяся на рынке труда
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Высокие зарплаты объясняются рыночной стоимостью услугВысокие зарплаты объясняются рыночной стоимостью услугФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин признался, что его сильно задевает ситуация, при которой руководители государственных компаний получают непомерно большие зарплаты. Средства на оплату услуг таких топ-менеджеров выделяются из федерального бюджета.

"Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит", - сказал глава государства.

При этом он добавил, что не все так просто, как кажется на первый взгляд, поскольку российские компании ориентируются на общую рыночную стоимость услуг управленцев высокого уровня. Нигде в мире руководители не получают меньше подчиненных.

Путин даже беседовал на эту тему с самими топ-менеджерами, и они пояснили, что нанимают много иностранных специалистов, которые эффективно работают и "чего-то стоят на международном рынке труда". Такие работники рассчитывают на адекватную зарплату, заявил президент в интервью ТАСС.

Что еще сказал глава государства о современных управленцах и олигархах из 90-х, читайте на сайте kp.ru.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 13. Путин о нынешних руководителях корпораций и олигархах 90-х.

ИСТОЧНИК KP.RU

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