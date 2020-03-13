Путин высказался о больших зарплатах руководителей госкомпаний

13 Март 2020 2020-03-13T10:11:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин признался, что его сильно задевает ситуация, при которой руководители государственных компаний получают непомерно большие зарплаты. Средства на оплату услуг таких топ-менеджеров выделяются из федерального бюджета.

"Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит", - сказал глава государства.

При этом он добавил, что не все так просто, как кажется на первый взгляд, поскольку российские компании ориентируются на общую рыночную стоимость услуг управленцев высокого уровня. Нигде в мире руководители не получают меньше подчиненных.

Путин даже беседовал на эту тему с самими топ-менеджерами, и они пояснили, что нанимают много иностранных специалистов, которые эффективно работают и "чего-то стоят на международном рынке труда". Такие работники рассчитывают на адекватную зарплату, заявил президент в интервью ТАСС.

Что еще сказал глава государства о современных управленцах и олигархах из 90-х, читайте на сайте kp.ru.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 13. Путин о нынешних руководителях корпораций и олигархах 90-х.

ИСТОЧНИК KP.RU