Путин высказался о больших зарплатах руководителей госкомпаний
Президент России Владимир Путин признался, что его сильно задевает ситуация, при которой руководители государственных компаний получают непомерно большие зарплаты. Средства на оплату услуг таких топ-менеджеров выделяются из федерального бюджета.
"Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит", - сказал глава государства.
При этом он добавил, что не все так просто, как кажется на первый взгляд, поскольку российские компании ориентируются на общую рыночную стоимость услуг управленцев высокого уровня. Нигде в мире руководители не получают меньше подчиненных.
Путин даже беседовал на эту тему с самими топ-менеджерами, и они пояснили, что нанимают много иностранных специалистов, которые эффективно работают и "чего-то стоят на международном рынке труда". Такие работники рассчитывают на адекватную зарплату, заявил президент в интервью ТАСС.
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20 вопросов Владимиру Путину. Часть 13. Путин о нынешних руководителях корпораций и олигархах 90-х.
ИСТОЧНИК KP.RU