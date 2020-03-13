Курс рубля на сегодня: на торгах 13 марта 2020 года доллар - по 73,8, евро - по 82,6

13 Март 2020 2020-03-13T10:20:57+03:00

Стал известен курс рубля на пятницу, 13 марта 2020 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После открытия новой сессии Московской биржи стал известен курс рубля на сегодня

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На открытии торгов Московской фондовой биржи в пятницу, 13 марта 2020 года, стал известен курс рубля на сегодня.

Российская валюта немного подорожала по отношению к доллару и евро. Об этом говорят котировки на сайте Мосбиржи.

В первые минуты с начала открытия торгов доллар снизился на 1,4% по сравнению с уровнем закрытия торгов в четверг и теперь оценивается в 73,8 рубля. Евро тоже потерял в стоимости. Он опустился на 1%, до 82,68 рублей.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,2%, индекс РТС - более чем на 2%.

Напомним, что в начале недели курс рубля резко ослаб из-за ситуации на нефтяном рынке. Сайт kp.ru писал, что сырье подешевело более чем на 30% из-за срыва сделки ОПЕК+. Страны не смогли договориться об условиях продления соглашения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU