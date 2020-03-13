2020-03-13T10:20:57+03:00
Экономика

Курс рубля на сегодня: на торгах 13 марта 2020 года доллар - по 73,8, евро - по 82,6

После открытия новой сессии Московской биржи стал известен курс рубля на сегодня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Стал известен курс рубля на пятницу, 13 марта 2020 годаСтал известен курс рубля на пятницу, 13 марта 2020 годаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На открытии торгов Московской фондовой биржи в пятницу, 13 марта 2020 года, стал известен курс рубля на сегодня.

Российская валюта немного подорожала по отношению к доллару и евро. Об этом говорят котировки на сайте Мосбиржи.

В первые минуты с начала открытия торгов доллар снизился на 1,4% по сравнению с уровнем закрытия торгов в четверг и теперь оценивается в 73,8 рубля. Евро тоже потерял в стоимости. Он опустился на 1%, до 82,68 рублей.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,2%, индекс РТС - более чем на 2%.

Напомним, что в начале недели курс рубля резко ослаб из-за ситуации на нефтяном рынке. Сайт kp.ru писал, что сырье подешевело более чем на 30% из-за срыва сделки ОПЕК+. Страны не смогли договориться об условиях продления соглашения.

Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве и по области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
Курс рубля на сегодня: на торгах 13 марта 2020 года доллар - по 73,8, евро - по 82,6
Путин высказался о больших зарплатах руководителей госкомпаний
Том Хэнкс на карантине из-за коронавируса вышел на связь и поблагодарил всех за поддержку
Трамп запретил тратить бюджетные средства на покупку оборудования Huawei
Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Китае еще в ноябре
Полиция задержала фельдшера за изнасилование собственной дочери
Банковский сектор Италии может стать очагом глобального финансового кризиса
Япония не рассматривает вариант отмены летней Олимпиады-2020
Аналитик Goldman Sachs рассказал, что будет с рублем через два года
Минздраву предложили продавать тесты на ВИЧ в аптеках и автоматах
В Италии пожилые супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Трамп и Трюдо по телефону обсудили меры борьбы с коронавирусом
В Китае за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1318 человек