Курс рубля на сегодня: на торгах 13 марта 2020 года доллар - по 73,8, евро - по 82,6
На открытии торгов Московской фондовой биржи в пятницу, 13 марта 2020 года, стал известен курс рубля на сегодня.
Российская валюта немного подорожала по отношению к доллару и евро. Об этом говорят котировки на сайте Мосбиржи.
В первые минуты с начала открытия торгов доллар снизился на 1,4% по сравнению с уровнем закрытия торгов в четверг и теперь оценивается в 73,8 рубля. Евро тоже потерял в стоимости. Он опустился на 1%, до 82,68 рублей.
Индекс Мосбиржи вырос на 1,2%, индекс РТС - более чем на 2%.
Напомним, что в начале недели курс рубля резко ослаб из-за ситуации на нефтяном рынке. Сайт kp.ru писал, что сырье подешевело более чем на 30% из-за срыва сделки ОПЕК+. Страны не смогли договориться об условиях продления соглашения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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