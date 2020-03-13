"Гознак" рассказал о защите российских банкнот от вирусов

13 Март 2020 2020-03-13T20:49:37+03:00

Поверхность новых банкнот не является благоприятной средой для размножения бактерий и различных микроорганизмов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В купюры стали добавлять специальные вещества с антисептическими свойствами

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Производитель денег минимизировал риски передачи коронавируса через купюры. Банкнотная бумага при изготовлении российских рублей стала непригодной средой для распространения вирусов и микробов. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает пресс-служба Гознака.

Сообщается, что для этого специалисты используют специальные добавки с антисептическими свойствами.

- Поверхность этих банкнот не является благоприятной средой для размножения бактерий и различных микроорганизмов. Вероятность того, что на банкнотах, передаваемых нашим предприятием Банку России, присутствуют какие-либо патогенные микроорганизмы, минимальна, - сообщили РИА Новости в Гознаке.

Однако производитель советует не игнорировать меры по профилактике при обращении с деньгами - тщательно мыть руки с мылом.

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ИСТОЧНИК KP.RU