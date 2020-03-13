"Гознак" рассказал о защите российских банкнот от вирусов
Производитель денег минимизировал риски передачи коронавируса через купюры. Банкнотная бумага при изготовлении российских рублей стала непригодной средой для распространения вирусов и микробов. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает пресс-служба Гознака.
Сообщается, что для этого специалисты используют специальные добавки с антисептическими свойствами.
- Поверхность этих банкнот не является благоприятной средой для размножения бактерий и различных микроорганизмов. Вероятность того, что на банкнотах, передаваемых нашим предприятием Банку России, присутствуют какие-либо патогенные микроорганизмы, минимальна, - сообщили РИА Новости в Гознаке.
Однако производитель советует не игнорировать меры по профилактике при обращении с деньгами - тщательно мыть руки с мылом.
Ранее сайт kp.ru писал, какие правила следует соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом и что делать, если вы почувствовали себя плохо.
ИСТОЧНИК KP.RU