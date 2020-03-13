2020-03-13T10:49:19+03:00
Экономика

Банк России продал валюту на 3,6 миллиардов рублей

Такое решение было принято в связи с высоким курсом доллара и евро по отношению к рублю
Юлия Кекова
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Банк России.Банк России.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Банк России в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 миллиардов рублей, следует из данных регулятора.

Во внимание было принято повышенная волатильность обменных курсов и цен финансовых активов. Комплекс мер реализуется с 10 марта, когда подешевела нефть и подорожала валюта.

Напомним, 9 марта ЦБ временно приостановил покупку валюты на 30 дней. Банк России планирует восстановить операции с зарубежными денежными средствами в течении марта 2020 года, как только обстановка на финансовых рынках стабилизируется.

Согласно данным Мосбиржи на утро 13 марта курс доллара на торгах достигает 73,8 рублей, евро - 82,6 рублей. Индекс Мосбиржи вырос на 1,2%, индекс РТС - более чем на 2%.

Напомним, что в начале недели курс рубля ослаб из-за ситуации на нефтяном рынке. Сайт kp.ru писал, что сырье подешевело более чем на 30%. Причиной этому стал срыв сделки ОПЕК+ из-за того, что страны не смогли договориться о тех условиях, которые могли удовлетворить запросы каждой из сторон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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