Банк России продал валюту на 3,6 миллиардов рублей
Банк России в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 миллиардов рублей, следует из данных регулятора.
Во внимание было принято повышенная волатильность обменных курсов и цен финансовых активов. Комплекс мер реализуется с 10 марта, когда подешевела нефть и подорожала валюта.
Напомним, 9 марта ЦБ временно приостановил покупку валюты на 30 дней. Банк России планирует восстановить операции с зарубежными денежными средствами в течении марта 2020 года, как только обстановка на финансовых рынках стабилизируется.
Согласно данным Мосбиржи на утро 13 марта курс доллара на торгах достигает 73,8 рублей, евро - 82,6 рублей. Индекс Мосбиржи вырос на 1,2%, индекс РТС - более чем на 2%.
Напомним, что в начале недели курс рубля ослаб из-за ситуации на нефтяном рынке. Сайт kp.ru писал, что сырье подешевело более чем на 30%. Причиной этому стал срыв сделки ОПЕК+ из-за того, что страны не смогли договориться о тех условиях, которые могли удовлетворить запросы каждой из сторон.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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