2020-03-13T10:47:36+03:00
Здоровье

В Роскачестве рассказали, как совмещать диету и ЗОЖ с вином

При выборе напитка нужно следовать нескольким простым правилам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Специалисты Роскачества рекомендуют не употреблять вино людям, ведущим здоровый образ жизни и тем, кто сидит на диете, но если на каком-то из мероприятий без алкоголя не обойтись, то лучше отдавать предпочтение определенным напиткам.

Так, например, в сухих винах содержится гораздо меньше сахара. Именно поэтому калорийность полусладкого 12-градусного напитка будет выше, чем в случае с сухим вином 14 градусов.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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