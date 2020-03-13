В Роскачестве рассказали, как совмещать диету и ЗОЖ с вином

13 Март 2020 2020-03-13T10:47:36+03:00

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Специалисты Роскачества рекомендуют не употреблять вино людям, ведущим здоровый образ жизни и тем, кто сидит на диете, но если на каком-то из мероприятий без алкоголя не обойтись, то лучше отдавать предпочтение определенным напиткам.

Так, например, в сухих винах содержится гораздо меньше сахара. Именно поэтому калорийность полусладкого 12-градусного напитка будет выше, чем в случае с сухим вином 14 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU