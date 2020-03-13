В Роскачестве рассказали, как совмещать диету и ЗОЖ с вином
При выборе напитка нужно следовать нескольким простым правилам
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Специалисты Роскачества рекомендуют не употреблять вино людям, ведущим здоровый образ жизни и тем, кто сидит на диете, но если на каком-то из мероприятий без алкоголя не обойтись, то лучше отдавать предпочтение определенным напиткам.
Так, например, в сухих винах содержится гораздо меньше сахара. Именно поэтому калорийность полусладкого 12-градусного напитка будет выше, чем в случае с сухим вином 14 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU