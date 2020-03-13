В США и Париже из-за коронавируса закрылись Disneyland

13 Март 2020 2020-03-13T11:44:17+03:00

Три крупнейшие развлекательные зоны не будут работать до конца марта

Изменить размер текста: A A

В предстоящие выходные, 14 и 15 марта, закроются почти все тематические парки развлечений Disneyland. Эта мера вводится в рамках предосторожности из-за объявленной ранее пандемии коронавируса.

Сообщается, что речь идет о первом в мире Disneyland, который был открыт в 1955 году в Анахайме (Калифорния). Парк закроет свои двери в субботу, 14 марта. Это будет четвертая остановка работы за всю 65-летнюю историю существования парка развлечений.

Помимо этого с 15 марта и до конца месяца будут закрыты парки Disneyland во Флориде и в пригороде Парижа.

В компании отметили, что на территории развлекательных парков не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, однако в Disneyland считают правильным уйти на карантин в связи с мерами предосторожности. Кроме того в компании отметили, что временно также будет прекращена работа программы морских круизов, передает сайт телеканала «Звезда».

Всего в мире работают пять тематических парков Disneyland. Однако крупнейшим считается именно парк в Анахайме. Ежегодно его посещают порядка 20 миллионов человек. За всю свою историю он закрывался только трижды: после убийства президента США Джона Кеннеди, после землетрясения в Нортридже и 11 сентября после террористической атаки, передает телеканал «360».

Закрытие Диснейленда в Париже.

ИСТОЧНИК KP.RU