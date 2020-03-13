ЦБ: финансовая система России готова к шокам лучше, чем в 2014-2015 годах
Российская финансовая система готова к внешним шокам гораздо лучше, чем в 2014-2015 годах. Центральный Банк России внимательно следит за развитием ситуации на рынке на фоне повышенной волатильности.
Был принят целый ряд мер для смягчения негативного влияния кризиса на экономику страны и стабилизации.
"В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной. Объем внешнего и внутреннего валютного долга в последние годы снизился. Бюджетное правило в значительной степени изолирует бюджет от колебаний цен на нефть", - сообщается на сайте регулятора.
Кроме того, ранее был проведен аукцион "репо" в объеме 500 миллиардов рублей, увеличен лимит операций "валютный своп" и введены временные послабления для банков. Все это призвано помочь отраслям транспорта, туризма и производителям медицинских товаров.
Сайт kp.ru писал, что, по оценкам специалистов, российская экономика довольно устойчива к колебаниям на мировых рынках.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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