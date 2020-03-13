Цена на нефть сегодня, 13 марта 2020 года, выросла до 35 долларов

13 Март 2020 2020-03-13T12:03:05+03:00

Согласно данным торгов, цена на нефть сегодня выросла более чем на 5%

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Цена на нефть сегодня, 13 марта 2020 года, выросла на 5,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на лондонской бирже ICE. Согласно данным на утро пятницы, североморская смесь марки Brent достигла стоимости 35 долларов за баррель.

Нефть марки WTI, тем временем, торгуется по 32,86 доллара, что на 4,3% уровня закрытия торгов в четверг.

Напомним, что топливо резко подешевело после срыва сделки ОПЕК+. Страны не смогли договориться по объемам сокращения добычи, и Россия вышла из соглашения. В начале текущей недели цены не нефть снизились почти на треть. Из-за этого доллар и евро значительно укрепились по отношению к рублю.

Сайт kp.ru писал, что в пятницу, 13 марта, российская валюта немного возросла в цене.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU