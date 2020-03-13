2020-03-13T11:52:02+03:00
Общество

Пензе могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

Предложение ходатайствовать об этом Президенту РФ поддержали в ходе внеочередной сессии депутаты Законодательного собрания области
Анна ЧЕРНАЯ
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Владимир Вдонин поддержал инициативу о присвоение Пензе звания Город трудовой доблести. Фото: пресс служба Законодательного собрания Пензенской области.Владимир Вдонин поддержал инициативу о присвоение Пензе звания Город трудовой доблести. Фото: пресс служба Законодательного собрания Пензенской области.
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Вопрос о присвоении городу почетного звания был поставлен еще в феврале. Тогда губернатор Иван Белозерцев отметил, что предложение выдвинули несколько общественных организаций региона:

- На сегодня эта инициатива поддержана Пензенским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», Пензенским областным советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Пензенским региональным отделением Общественного движения «Волонтеры Победы».

В военные годы Пенза была крупным центром промышленности. Региональные заводы в конце 1941 года начали производство реактивных минометов М-8 - легендарных «катюш», изготавливали мины, авиабомбы, артиллерийские снаряды. Из региона на фронт отправлялись детали военных самолетов, шинельное сукно, валенки, лыжи. Фабрика «Маяк революции» (ныне ОАО «Маяк») обеспечивала красноармейцев папиросной бумагой.

- Во время Великой Отечественной войны свыше 500 сотрудников пензенской бумажной фабрики, не задумываясь, ушли на фронт, и сражались там храбро, - отмечает генеральный директор ОАО «Маяк», депутат Законодательного Собрания Владимир Вдонин. - Их жены, дочери и сестры заняли места мужчин у станков: и все необходимое шло на фронт без перерывов и задержек. 134 человека так не вернулись домой, отдав свои жизни за Великую Победу, и мы никогда не забудем их подвиг. Я считаю, что Пенза достойна почетного звания «Город трудовой доблести», и поддерживаю эту инициативу.

После сбора всех необходимых документов предложение направить ходатайство Президенту РФ Владимиру Путину в ходе внеочередной сессии в четверг поддержали единогласно депутаты Законодательного Собрания области.

КСТАТИ

В 1985 году Пенза была награждена орденом Трудового Красного Знамени. В годы войны 13,5 тысяч горожан получили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

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Пензе могут присвоить звание «Город трудовой доблести»
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