Кузнецова предложила сиротам прийти на шествие "Бессмертного полка" с портретами погибших в ВОВ детей

13 Март 2020 2020-03-13T12:10:03+03:00

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Российский государственный и общественный деятель, правозащитник и Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова предложила детям-сиротам прийти на шествие "Бессмертного полка" с портретами погибших во время Великой Отечественной войны детей. Ежегодно в России чтят память павших в борьбе против нацизма в День Победы, 9 мая.

По мнению омбудсмена, это важно, поскольку герои отдали свои жизни защищая отечество в юном возрасте.

- У них нет ни детей, ни внуков, ни родителей, которые могли бы пронести их портреты 9 мая. Особое значение этот проект имеет для детей-сирот, которые ничего не знают о судьбах своих родных, которые, возможно, тоже воевали. Многие из воспитанников хотят и готовы принять участие в шествии, - цитируют слова Кузнецовой РИА Новости.

Напомним, в четверг, 12 марта, Госдума приняла закон о Всероссийской минуте молчания. Авторы инициативы предложили проводить ее в 12 часов 15 минут. Это время выбрано не случайно - в 1941 году 22 июня именно в эти минуты в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

ИСТОЧНИК KP.RU