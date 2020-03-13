2020-03-13T12:10:03+03:00
Общество

Кузнецова предложила сиротам прийти на шествие "Бессмертного полка" с портретами погибших в ВОВ детей

Пока такая инициатива касается только воспитанников московских учреждений
Юлия Кекова
Поделиться:
Комментарии: comments3
Омбудсмен Анна Кузнецова.Омбудсмен Анна Кузнецова.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Российский государственный и общественный деятель, правозащитник и Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова предложила детям-сиротам прийти на шествие "Бессмертного полка" с портретами погибших во время Великой Отечественной войны детей. Ежегодно в России чтят память павших в борьбе против нацизма в День Победы, 9 мая.

По мнению омбудсмена, это важно, поскольку герои отдали свои жизни защищая отечество в юном возрасте.

- У них нет ни детей, ни внуков, ни родителей, которые могли бы пронести их портреты 9 мая. Особое значение этот проект имеет для детей-сирот, которые ничего не знают о судьбах своих родных, которые, возможно, тоже воевали. Многие из воспитанников хотят и готовы принять участие в шествии, - цитируют слова Кузнецовой РИА Новости.

Напомним, в четверг, 12 марта, Госдума приняла закон о Всероссийской минуте молчания. Авторы инициативы предложили проводить ее в 12 часов 15 минут. Это время выбрано не случайно - в 1941 году 22 июня именно в эти минуты в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Непал отменил все весенние экспедиции на Эверест из-за коронавируса
Кузнецова предложила сиротам прийти на шествие "Бессмертного полка" с портретами погибших в ВОВ детей
Коронавирус в Казахстане: диагноз подтвердился у двух граждан страны
Синоптики назвали регионы, где климат теплеет быстрее всего
Синоптики назвали регионы, где климат теплеет быстрее всего
Пензе могут присвоить звание «Город трудовой доблести»
Шри-Ланка приостановила выдачу виз по прилету из-за коронавируса
Группа Little Big запустила челлендж в поддержку своей песни для "Евровидения-2020"
Цена на нефть сегодня, 13 марта 2020 года, выросла до 35 долларов
ЦБ: финансовая система России готова к шокам лучше, чем в 2014-2015 годах
В США и Париже из-за коронавируса закрылись Disneyland
Парламенты всех регионов России поддержали закон о поправках к Конституции
Банк России продал валюту на 3,6 миллиардов рублей
В Роскачестве рассказали, как совмещать диету и ЗОЖ с вином
В Москве и по области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
Курс рубля на сегодня: на торгах 13 марта 2020 года доллар - по 73,8, евро - по 82,6
Путин высказался о больших зарплатах руководителей госкомпаний
Том Хэнкс на карантине из-за коронавируса вышел на связь и поблагодарил всех за поддержку
Трамп запретил тратить бюджетные средства на покупку оборудования Huawei
Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Китае еще в ноябре
Полиция задержала фельдшера за изнасилование собственной дочери
Банковский сектор Италии может стать очагом глобального финансового кризиса
Япония не рассматривает вариант отмены летней Олимпиады-2020
Аналитик Goldman Sachs рассказал, что будет с рублем через два года
Минздраву предложили продавать тесты на ВИЧ в аптеках и автоматах
В Италии пожилые супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Трамп и Трюдо по телефону обсудили меры борьбы с коронавирусом
В Китае за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1318 человек