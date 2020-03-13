Курс доллара на 14 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ

13 Март 2020 2020-03-13T13:17:23+03:00

Курс доллара на 14 марта 2020 года составил 73,18 рубля. Об этом свидетельствуют официальные данные Центробанка

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Курс доллара на 14 марта 2020 года снизился и составил 73,1882 рубля. Об этом свидетельствуют официальные данные ЦБ России, опубликованные в пятницу.

На сайте регулятора сообщается, что американская валюта потеряла 83 копейки. Евро также уменьшился в стоимости до 81,86 рубля. Разница с курсом европейской валюты на пятницу составила 1,79 рубля.

В Центробанке подчеркнули, что ослабление рубля хоть и является существенным проинфляционным фактором, но краткосрочным.

"Инфляция с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к цели Банка России быстрее, чем прогнозировалось ранее", - говорится в пресс-релизе.

Банк будет комплексно рассматривать влияние изменений на среднесрочный прогноз динамики ряда экономических показателей и оценивать риски.

Ранее сайт kp.ru писал, о курсе валют на Московской бирже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU