2020-03-13T13:22:12+03:00
Экономика

Курс евро на 14 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ

Курс евро на 14 марта 2020 потерял почти два рубля, об этом свидетельствуют официальные данные Центробанка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Финансовая система России готова к внешним шокамФинансовая система России готова к внешним шокамФото: REUTERS
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Курс евро на 14 марта 2020 года составляет 81,8610 рубля. Это почти на два рубля меньше, пятничного курса Центробанка, свидетельствуют официальные данные регулятора.

Снижение составило 1,79 рубля. Рубль также укрепился относительно доллара. Сайт kp.ru писал, что курс американской валюты упал на 83 копейки.

Регулятор уточняет, что ослабление рубля хоть и является существенным проинфляционным фактором, но оно краткосрочно.

На настоящий момент финансовая система России готова к внешним шокам гораздо лучше, чем в 2014-2015 годах. Принимаются эффективные меры стабилизации ситуации. В финансовой системе накоплены буферы капитала и ликвидности, а объем внешнего и внутреннего госдолга значительно снизился. Специалисты считают, что экономике страны хватит устойчивости для преодоления кризиса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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