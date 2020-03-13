2020-03-13T13:47:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Песков призвал журналистов с кашлем и насморком не посещать Кремль

Администрация президента РФ обеспокоена ситуацией с коронавирусом, но пока не вводит никаких ограничений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Журналистов с симптомами ОРВИ попросили не посещать КремльЖурналистов с симптомами ОРВИ попросили не посещать КремльФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к журналистам и редакторам СМИ с просьбой отказаться от посещения Кремля, если они плохо себя чувствуют.

"Если у вас насморк, кашель, знобит, если у вас нехорошее самочувствие, это абсолютно необязательно должно быть связано с коронавирусом. Если просто плохо себя чувствуете, не являетесь здоровыми на сто процентов, не приходите в Кремль, не принимайте участия в журналистской работе в Кремле", - сказал представитель администрации.

Он подчеркнул, что в Москве все обеспокоены ситуацией с новым инфекционным заболеванием, но вводить ограничения пока не планируется. По словам Пескова, Владимир Путин работает в обычном режиме, но проявляет бдительность в плане самочувствия.

Сайт kp.ru писал, что в России за все время зарегистрировано 34 случая заболевания Covid-19. Некоторых из них уже выписали в связи с выздоровлением. Остальные остаются в изоляции под контролем медиков. Контактировавшие с ними люди находятся на карантине.

Карта распространения коронавируса

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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