Москвич стал жертвой урагана: на машину упало дерево

13 Март 2020 2020-03-13T13:08:29+03:00

Водителя обнаружили в салоне уже без сознания

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В пятницу, 13 марта, в Москве и по области был объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за сильного ветра. Источник в экстренных службах сообщил сайту kp.ru, что в результате урагана уже есть жертвы.

Погиб 45-летний житель столицы. Он ехал по 1-й Мясниковской улице за рулем кроссовера Mazda CX5, когда на автомобиль упало дерево. Удар придал машине ускорение, и она по инерции врезалась в два других припаркованных транспортных средства.

Водителя иномарки обнаружили уже без сознания. Он скончался. Также, по предварительным данным, в результате сильного ветра пострадали два человека.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU