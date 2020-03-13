Песков о фейках про поправку в Конституцию: "Это угроза, которой необходимо противостоять"

13 Март 2020 2020-03-13T13:57:57+03:00

В Кремле следили за ситуацией с голосованием по поправке в Конституцию в регионах Фото: Олег ЗОЛОТО

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в пятницу, 13 марта, заявил, что распространение фейков о поправке в Конституции является информационной диверсией. По словам Пескова, это является угрозой, которой необходимо противодействовать.

- Это информационные диверсии. Мы рассчитываем, что наши соответствующие органы обратят на это внимание, - считает Песков.

Пресс-секретарь заявил, что в Кремле следили за ситуацией с голосованием по вопросам поправок в Конституцию в регионах. Это приоритетная тема для всей страны, в частности и для Владимира Путина.

Ранее во вторник, 9 марта,Валентина Терешкова выступила за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок в Конституцию. Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что поправки в Конституцию поддержали все российские регионы и Госдума.

ИСТОЧНИК KP.RU