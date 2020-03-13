В США рассказали, как российские подлодки будут «исчезать на бескрайних просторах океана»

13 Март 2020 2020-03-13T13:34:46+03:00

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Российские атомные подводные лодки проекта 955A (шифр «Борей-А») будут уметь "исчезать на бескрайних просторах океана". Об этом сообщается в статье издания The Drive.

Авторы публикации считают, что одной из подлодок проекта 955A стало судно "Князь Владимир" - одна из самых передовых российских субмарин. В настоящее время ее строительство находится на завершающей стадии. Ввести в эксплуатацию подводный крейсер планируется уже в мае текущего года.

Особое внимание в статье уделили конструкции одного из двух вспомогательных двигателей подлодки. По мнению одного из специалистов, подруливающее устройство двигателя, вероятно, имеет продвинутый тип "закрытого винта". Эта особенность строения позволяет сделать плавание максимально бесшумным.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в этом году Военно-морской флот России получит дополнительную технику. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) должна передать в пользование четыре атомных и одну дизель-электрическую подводные лодки, заявлял в начале марта министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Военная приемка. Борей-А. Подводные стратеги нового поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU