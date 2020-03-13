2020-03-13T13:34:46+03:00
В мире

В США рассказали, как российские подлодки будут «исчезать на бескрайних просторах океана»

Предполагается, что устройство двигателей имеет продвинутый тип «закрытого винта», что делает плавание тихим
Юлия Кекова
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На вооружении ВМФ России состоят несколько подводных лодок лодки проекта 955 "Борей".На вооружении ВМФ России состоят несколько подводных лодок лодки проекта 955 "Борей".Фото: Сергей КУЛЕШОВ
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Российские атомные подводные лодки проекта 955A (шифр «Борей-А») будут уметь "исчезать на бескрайних просторах океана". Об этом сообщается в статье издания The Drive.

Авторы публикации считают, что одной из подлодок проекта 955A стало судно "Князь Владимир" - одна из самых передовых российских субмарин. В настоящее время ее строительство находится на завершающей стадии. Ввести в эксплуатацию подводный крейсер планируется уже в мае текущего года.

Особое внимание в статье уделили конструкции одного из двух вспомогательных двигателей подлодки. По мнению одного из специалистов, подруливающее устройство двигателя, вероятно, имеет продвинутый тип "закрытого винта". Эта особенность строения позволяет сделать плавание максимально бесшумным.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в этом году Военно-морской флот России получит дополнительную технику. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) должна передать в пользование четыре атомных и одну дизель-электрическую подводные лодки, заявлял в начале марта министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Военная приемка. Борей-А. Подводные стратеги нового поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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