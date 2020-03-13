УЕФА отложил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
"В свете событий, связанных с распространением COVID-19 в Европе, и соответствующих решений, принятых правительствами различных стран, все матчи клубных соревнований УЕФА, запланированные на следующую неделю, откладываются", - говорится в пресс-релизе.
Речь идет об оставшихся матчах Лиги чемпионов м Лиги Европы, запланированных на 17-19 марта, а также об играх молодежной лиги УЕФА, которые должны были состояться 17 и 18 марта. Новые даты их проведения назовут позже.
"В результате этих переносов были также перенесены жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, запланированные на 20 марта", - уточняется на сайте союза.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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