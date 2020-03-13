2020-03-13T13:51:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин обсудил угрозу коронавируса с членами Совбеза

В пятницу, 13 марта, в Москве состоялось оперативное заседание совещательного органа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что политиками было затронуто множество тем, включая распространение коронавируса Covid-19 в мире.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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