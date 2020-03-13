Путин обсудил угрозу коронавируса с членами Совбеза
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялось оперативное заседание совещательного органа
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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он рассказал, что политиками было затронуто множество тем, включая распространение коронавируса Covid-19 в мире.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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