2020-03-13T14:18:55+03:00
Общество

В выходные москвичам пообещали снег

Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду
Елена АКИМОВА
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Москвичам пообещали снег на 14 и 15 мартаМосквичам пообещали снег на 14 и 15 мартаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На предстоящих выходных погода не будет радовать. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, чего ждать в субботу и воскресенье, 14 и 15 марта.

В целом будет ветрено, сыро, а временами возможен снег.

- В выходные дни у нас продолжится адвекция холодного воздуха. То есть ветер сохранится, ожидаются порывы до 15—20 м/с, — рассказала синоптик.

Но если суббота будет относительно спокойной в плане осадков, то воскресенье - «неблагоприятным и неожиданным».

Вечером 14 марта пойдет мокрый снег, он сохранится в ночные часы, а утром в воскресенье москвичи увидят временный снежный покров.

- Снег особенно таять не будет, потому что температура ожидается около 0 °С. Поэтому сутки с небольшим в Москве будет наблюдаться снег, — сказала Позднякова RT.

В ночные часы возможны отрицательные значения до – 5 градусов, а днем только в некоторых районах будет чуть выше ноля.

В пятницу, 13 марта, в Москве и по области был объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за сильного ветра. Источник в экстренных службах сообщил сайту kp.ru, что в результате урагана уже есть жертвы. Погиб мужчина, на авто которого упало дерево.

Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду, угроза сохранится до вечера пятницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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