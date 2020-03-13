Песков прокомментировал слова Кудрина о росте бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при курсе доллара в 72 рубля и низких ценах на нефть в России может вырасти уровень бедности среди населения, бюджет страны недополучит три триллиона рублей, а экономика застопорится.
По мнению же пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ориентироваться только на точку зрения руководителя ведомства нельзя, несмотря на то, что он хороший специалист.
"Надо обязательно рассматривать это все в комплексе, в том числе оценки правительства, оценки наших статистических ведомств", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что нефть подешевела почти на треть в начале недели после того, как сделка ОПЕК+ сорвалась. Следом за топливом ослаб курс рубля. Однако эксперты уверены - Россия сможет справиться с финансовым кризисом.
Сайт kp.ru писал, что Центробанк принял ряд мер для стабилизации ситуации и помощи отдельным отраслям, на которых особенно сильно могут сказаться негативные изменения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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