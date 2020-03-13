Песков прокомментировал слова Кудрина о росте бедности

13 Март 2020 2020-03-13T14:43:12+03:00

Глава Счетной палаты считает, что из-за снижения цен на нефть и курса рубля российская экономика не будет расти

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при курсе доллара в 72 рубля и низких ценах на нефть в России может вырасти уровень бедности среди населения, бюджет страны недополучит три триллиона рублей, а экономика застопорится.

По мнению же пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ориентироваться только на точку зрения руководителя ведомства нельзя, несмотря на то, что он хороший специалист.

"Надо обязательно рассматривать это все в комплексе, в том числе оценки правительства, оценки наших статистических ведомств", — сказал представитель Кремля.

Напомним, что нефть подешевела почти на треть в начале недели после того, как сделка ОПЕК+ сорвалась. Следом за топливом ослаб курс рубля. Однако эксперты уверены - Россия сможет справиться с финансовым кризисом.

Сайт kp.ru писал, что Центробанк принял ряд мер для стабилизации ситуации и помощи отдельным отраслям, на которых особенно сильно могут сказаться негативные изменения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU