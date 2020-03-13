Киев сообщил о 12 случаях заражения коронавирусом в ДНР

13 Март 2020 2020-03-13T14:55:04+03:00

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На территории самопровозглашенной Донецкой народной республики могут находиться 12 зараженных коронавирусом Covid-19. Об этом в пятницу, 13 марта, на заседании правительства сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, информация еще проверяется, но, предварительно, все носители инфекции находятся в Горловке. В планах у Киева закрыть все пункты пропуска в Донбассе с целью недопуска иностранцев на территорию ДНР и ЛНР.

"Мы также предлагаем пропускать граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории", - цитирует "Страна.ua" Авакова.

В самой Украине, тем временем, официально зарегистрировано три случая заражения. Сайт kp.ru писал, что власти Киева решили временно отменить занятия в школах и детских садах, а также запретить проведение крупных массовых мероприятий. Работодателям рекомендовано пересмотреть график работы сотрудников.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762332" frameborder="0"></iframe> На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

ИСТОЧНИК KP.RU