2020-03-13T15:05:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В России выписали восьмерых пациентов с коронавирусом

Все они поправились и смогли покинуть больницы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Под наблюдением медиков остаются более 20 зараженныхПод наблюдением медиков остаются более 20 зараженныхФото: REUTERS
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Восемь пациентов, у которых ранее был выявлен новый тип коронавируса Covid-19, поправились и смогли покинуть российские больницы. Речь идет о двух гражданах Китая, одном итальянце и пятерых наших соотечественниках. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

На сайте ведомстве уточняется, что среди тех, кого выписали, есть эвакуированные из Японии пассажиры круизного лайнера Diamond Princess.

Всего же в стране зарегистрировано 34 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, большинство из них - это побывавшие за рубежом граждане РФ.

Сайт kp.ru писал, что в рамках предотвращения распространения заболевания с 13 марта вводятся ограничения на полеты в отдельные страны Европы - Германию, Италию, Францию и Испанию. Посещать эти государства можно, но число рейсов сильно ограничено.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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