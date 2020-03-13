2020-03-13T15:21:42+03:00
В мире

В Греции отменили эстафету Олимпийского огня из-за распространения коронавируса

Однако 19 марта на афинском стадионе состоится передача огня организаторам предстоящих международных соревнований
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Греции отменили эстафету Олимпийского огня из-за распространения коронавирусаВ Греции отменили эстафету Олимпийского огня из-за распространения коронавирусаФото: REUTERS
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Национальный олимпийский комитет Греции принял решение отменить эстафету Олимпийского огня на территории страны в связи с распространением коронавируса нового типа.

Об этом НОК сообщил в пятницу, 13 марта, после этапа эстафеты в городе Спарта, где тысячи зрителей пришли посмотреть на актера Джерарда Батлера, который был приглашен в качестве факелоносца.

Однако 19 марта Олимпийский огонь будет передан на афинском стадионе организаторам предстоящих международных соревнований.

На данный момент в Греции зарегистрировано 117 случаев заражение COVID-19.

Напомним, специалисты Международного олимпийского комитета до конца мая должны определить, стоит ли проводить Олимпиаду. При этом в Японии заявили, что не рассматривает вариант отмены игр даже несмотря на то, что в стране коронавирусом заразились свыше 12 тысяч человек. Организаторы пока следят за ситуацией и продолжают подготовку, но при необходимости планируют перенести соревнования на один-два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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