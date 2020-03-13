В Греции отменили эстафету Олимпийского огня из-за распространения коронавируса

13 Март 2020 2020-03-13T15:21:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Национальный олимпийский комитет Греции принял решение отменить эстафету Олимпийского огня на территории страны в связи с распространением коронавируса нового типа.

Об этом НОК сообщил в пятницу, 13 марта, после этапа эстафеты в городе Спарта, где тысячи зрителей пришли посмотреть на актера Джерарда Батлера, который был приглашен в качестве факелоносца.

Однако 19 марта Олимпийский огонь будет передан на афинском стадионе организаторам предстоящих международных соревнований.

На данный момент в Греции зарегистрировано 117 случаев заражение COVID-19.

Напомним, специалисты Международного олимпийского комитета до конца мая должны определить, стоит ли проводить Олимпиаду. При этом в Японии заявили, что не рассматривает вариант отмены игр даже несмотря на то, что в стране коронавирусом заразились свыше 12 тысяч человек. Организаторы пока следят за ситуацией и продолжают подготовку, но при необходимости планируют перенести соревнования на один-два года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU