Минздрав РФ рассказал о состоянии зараженных коронавирусом
Состояние зараженных коронавирусом пациентов, которые находятся на лечении в России, оценивается как удовлетворительное. Такое заявление сделали в Министерстве здравоохранения РФ.
«Состояние удовлетворительное, в динамике стабильное», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Сайт kp.ru писал, что в пятницу, 13 марта, из российских больниц были выписаны восемь пациентов. Речь идет о двух гражданах Китая, одном итальянском студенте и пятерых россиянах, среди которых есть эвакуированные из Японии пассажиры круизного лайнера Diamond Princess.
Всего же в стране было зарегистрировано 34 случая заражения новым типом коронавируса Covid-19.
Напомним, в рамках предотвращения распространения инфекцией с 13 марта введено ограничение на полеты в некоторые страны Европы - Германию, Италию, Францию и Испанию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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