Минздрав РФ рассказал о состоянии зараженных коронавирусом

13 Март 2020 2020-03-13T15:42:33+03:00

В ведомстве заявили, что состояние всех пациентов удовлетворительное

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Состояние зараженных коронавирусом пациентов, которые находятся на лечении в России, оценивается как удовлетворительное. Такое заявление сделали в Министерстве здравоохранения РФ.

«Состояние удовлетворительное, в динамике стабильное», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Сайт kp.ru писал, что в пятницу, 13 марта, из российских больниц были выписаны восемь пациентов. Речь идет о двух гражданах Китая, одном итальянском студенте и пятерых россиянах, среди которых есть эвакуированные из Японии пассажиры круизного лайнера Diamond Princess.

Всего же в стране было зарегистрировано 34 случая заражения новым типом коронавируса Covid-19.

Напомним, в рамках предотвращения распространения инфекцией с 13 марта введено ограничение на полеты в некоторые страны Европы - Германию, Италию, Францию и Испанию.

ИСТОЧНИК KP.RU