2020-03-13T16:20:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

Заболевшие в последние две недели посещали Италию, Францию и Австрию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Заболевшие в последние две недели посещали Италию, Францию и АвстриюЗаболевшие в последние две недели посещали Италию, Францию и АвстриюФото: Мария ЛЕНЦ
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Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в России. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Пять новых случаев заболевания зафиксированы в Москве, три - в Петербурге, один - в Ленинградской области, а также по одному в Московской области и Пермском крае. Все заболевшие в последние две недели посещали Италию, Францию и Австрию.

Оперативный штаб уточняет, что таким образом число заболевших в России увеличилось до 45 человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что в пятницу, 13 марта, из российских больниц были выписаны восемь пациентов. Речь идет о двух гражданах Китая, одном итальянском студенте и пятерых россиянах, среди которых есть эвакуированные из Японии пассажиры круизного лайнера Diamond Princess.

В Министерстве здравоохранения России сообщили, что состояние зараженных коронавирусом пациентов оценивается как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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