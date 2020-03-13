В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в России. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Пять новых случаев заболевания зафиксированы в Москве, три - в Петербурге, один - в Ленинградской области, а также по одному в Московской области и Пермском крае. Все заболевшие в последние две недели посещали Италию, Францию и Австрию.
Оперативный штаб уточняет, что таким образом число заболевших в России увеличилось до 45 человек.
Ранее сайт kp.ru писал, что в пятницу, 13 марта, из российских больниц были выписаны восемь пациентов. Речь идет о двух гражданах Китая, одном итальянском студенте и пятерых россиянах, среди которых есть эвакуированные из Японии пассажиры круизного лайнера Diamond Princess.
В Министерстве здравоохранения России сообщили, что состояние зараженных коронавирусом пациентов оценивается как удовлетворительное.
ИСТОЧНИК KP.RU
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