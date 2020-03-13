ЦБ облегчил банкам выдачу валютных кредитов производителям лекарств

13 Март 2020 2020-03-13T16:22:09+03:00

В Банке России отметили, что распространение коронавируса влияет на экономическую активность в фармацевтической промышленности

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В связи с распространением коронавируса нового типа Центробанк России разрешил банкам не применять надбавки к коэффициентам риска при выдаче валютных кредитов производителям медицинских товаров и лекарств. Такие послабления ЦБ ввел на период с 1 марта по 30 сентября.

В Центробанке отметили, что такие меры были приняты на фоне распространения COVID-19, который влияет на экономическую активность в отдельных отраслях, в частности, в фармацевтической промышленности.

Напомним, новое заболевание стало одним из факторов падения курса российской валюты. В последние дни рубль сильно ослаб по отношению к доллару и евро. Однако в пятницу, 13 марта, он начал отыгрывать свои позиции. Так на 14 марта европейская валюта потеряла почти два рубля и составила 81,86 рубля, американская – подешевела на 83 копейки до 73,1 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU