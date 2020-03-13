2020-03-13T16:49:51+03:00
Общество

Конфискованные у коррупционеров деньги идут на выплату страховых пенсий

На счет Пенсионного фонда также поступают средства, полученные от выручки от реализации имущества коррупционеров
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Конфискованные у коррупционеров деньги идут на выплату страховых пенсийКонфискованные у коррупционеров деньги идут на выплату страховых пенсийФото: REUTERS
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С прошлого года все денежные средства, конфискованные у фигурантов коррупционных дел, а также полученные от выручки от реализации имущества коррупционеров, направляются на выплату страховых пенсий. Об этом говорится в проекте итогового доклада Министерства финансов России.

При этом в документе не уточняется о какой именно сумме идет речь.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за 2019 год следователи направили в суды более 8 тысяч дел о коррупционных преступлениях. К уголовной ответственности привлекли 479 человек, которые обладали особым правовым статусом. Глава ведомства также предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества коррупционеров, однако его предложение отклонили.

Напомним, в 2018 году был принят закон, согласно которому деньги, изъятые у коррупционеров, поступают на счет Пенсионного фонда России. В пояснительной записке со ссылкой на данные Федерального казначейства уточнялось, что объем таких денежных средств за пять лет (в период с 2019 по 2024 годы) может составить около 1,8 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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