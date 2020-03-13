«Горячая линия» по коронавирусу в Москве: 13 тысяч звонков, 5 тысяч выданных больничных листов

13 Март 2020 2020-03-13T16:57:43+03:00

В Москве более 13 тысяч человек, приехавших из зараженных коронавирусом стран, обратились на специальную «горячую линию» и заполнили анкету. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Москве более 13 тысяч человек, приехавших из зараженных коронавирусом стран, обратились на специальную «горячую линию» и заполнили анкету.

- Из них более 5 тысяч решили оформить больничные листы, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Это говорит о том, что несколько тысяч человек ответственно относятся к своему здоровью и к безопасности окружающих. Тем не менее, эта цифра гораздо меньше, чем количество людей, которые реально вернулись недавно из Европы. Я обращаюсь нашим жителям с просьбой находиться в режиме самоизоляции, и обращаю внимание на то, что инкубационный период вируса составляет 14 дней.

По ее словам, болезнь может протекать в легкой форме или без каких-либо симптомов. Поэтому в любом случае нужно после возвращения в Москву позвонить на «горячую линию» и оставаться дома в течение двух недель.

Заммэра напомнила, что в особой группе риска находятся пожилые люди. «Призываем москвичей, кто недавно приехал из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, по возможности минимизировать контакты с людьми пожилого возраста для их безопасности», - сказала Анастасия Ракова.

По данным столичного штаба по контролю за коронавирусом, на 12.00 13 марта с. г. в Москве подтверждены 19 случаев заражения, при этом 1 человек выздоровел.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

«Горячая линия» по коронавирусу - (495) 870-45-09, с 8.00 до 21.00 ежедневно.

Подробнее об инфекции - в специальном разделе «Коронавирус» на главной странице сайта мэра Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU