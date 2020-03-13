2020-03-13T17:15:21+03:00
Спорт

Формула-1 откладывает Гран-при Бахрейна и во Вьетнаме из-за коронавируса

Гонки переносят на май, однако срок еще могут пересмотреть
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Формула-1 откладывает Гран-при Бахрейна и во Вьетнаме из-за коронавирусаФормула-1 откладывает Гран-при Бахрейна и во Вьетнаме из-за коронавирусаФото: REUTERS
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Этап Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме откладываются из-за распространения коронавируса нового типа.

Гонка в Бахрейне должна была состояться 20-22 марта, Гран-при во Вьетнаме планировали провести с 3 по 5 апреля. Как сообщает издание F1News.Ru, гонки откладываются до мая, однако срок могут пересмотреть.

Исполнительный директор «Формулы-1» Чейза Кэри заявил, что ситуация с распространением коронавируса непредсказуемая, поэтому точно назвать срок проведение Гран-при пока нельзя.

Ранее 12 марта было объявлено об отмене этапа Гран-при в Австралии, которое должно было состояться в ближайшие выходные 14 и 15 марта.

Сайт kp.ru писал, что 12 марта на фоне распространения коронавируса Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заявила о приостановки сезона. После этого такое же решение приняла Национальная хоккейная лига сообщила о приостановке регулярного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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