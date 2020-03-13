2020-03-13T17:22:43+03:00
Политика

Елена Чернякова назначена на должность председателя ФОМС

Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин
Юлия Кекова
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Фото: скиншот документаФото: скиншот документа
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Елену Чернякову на должность председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Об этом стало известно из соответствующего распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.

Ранее Мишустин освободил от должности председателя ФОМС Наталью Стадченко и назначил ее заместителем главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Елена Евгеньевна Чернякова

Чернякова родилась 21 декабря 1969 года в Казани. Получила высшее образование в Московском государственном университете коммерции. Свою карьеру она в должности экономиста и бухгалтера Акционерного общества "Камаз".

В 2006 году ей было присвоено Почетное звание "Заслуженный экономист Республики Татарстан", а спустя еще пять лет Чернякова получила Благодарность Президента Российской Федерации.

В настоящее время она возглавляет Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса. На этой должности она находится с 2011 года. Кроме того, хорошо владеет английским языком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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