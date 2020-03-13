Внук Мухаммеда Али, рассказал, как отразилась смерть Максима Дадашева на боксе
Нико Али Уолш, внук прославленного боксера Мухаммеда Али, признался, что после смерти российского боксера Максима Дадашева «многие стали бояться бокса».
Трагичная история, которая произошла с молодым человеком заставила «понять, насколько все серьезно».
- Он был восходящей звездой, его карьера шла в гору: 14 боев, 11 – победа нокаутом. Замечательно выступал и произошедшее на последнем поединке особенно опечалило людей, - рассуждает Нико Али.
Но несмотря на потенциальный риск уходить из бокса он не собирается.
- Все боятся боли. Это нормально для любого вида спорта. Но бокса я не страшусь. Надеюсь, что в будущем такого ни с кем не случится, - комментирует боксер RT.
В качестве примера сложного боя он приводит поединок между своим дедушкой Мухаммедом Али и Джо Фрейзером. На протяжении 14 раундов зрители наблюдали ожесточенную схватку.
Что касается кумиров на ринге, то помимо родственника молодой человек отметил Майка Тайсона, Деонтея Уайлдера, Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
Ранее внук Мухаммеда Али признался за кого будет болеть в схватке Нурмагомедов – Макгрегор. Нико Али Уолш уверен, что предстоящий бой россиянина с Тони Фергюсоном победа окажется у Хабиба.
ИСТОЧНИК KP.RU