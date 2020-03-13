2020-03-13T17:29:37+03:00
Спорт

Внук Мухаммеда Али, рассказал, как отразилась смерть Максима Дадашева на боксе

Нико Али отметил, что после трагической ситуации «многие стали бояться» данного вида спорта
Елена АКИМОВА
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Внук Мухаммеда Али рассказал о последствиях смерти российского боксера Максима ДадашеваВнук Мухаммеда Али рассказал о последствиях смерти российского боксера Максима Дадашева
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Нико Али Уолш, внук прославленного боксера Мухаммеда Али, признался, что после смерти российского боксера Максима Дадашева «многие стали бояться бокса».

Трагичная история, которая произошла с молодым человеком заставила «понять, насколько все серьезно».

- Он был восходящей звездой, его карьера шла в гору: 14 боев, 11 – победа нокаутом. Замечательно выступал и произошедшее на последнем поединке особенно опечалило людей, - рассуждает Нико Али.

Но несмотря на потенциальный риск уходить из бокса он не собирается.

- Все боятся боли. Это нормально для любого вида спорта. Но бокса я не страшусь. Надеюсь, что в будущем такого ни с кем не случится, - комментирует боксер RT.

В качестве примера сложного боя он приводит поединок между своим дедушкой Мухаммедом Али и Джо Фрейзером. На протяжении 14 раундов зрители наблюдали ожесточенную схватку.

Что касается кумиров на ринге, то помимо родственника молодой человек отметил Майка Тайсона, Деонтея Уайлдера, Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Ранее внук Мухаммеда Али признался за кого будет болеть в схватке Нурмагомедов – Макгрегор. Нико Али Уолш уверен, что предстоящий бой россиянина с Тони Фергюсоном победа окажется у Хабиба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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