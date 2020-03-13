Захарова прокомментировала высказывания официальных лиц Австралии о суде по делу МН17

13 Март 2020 2020-03-13T18:16:44+03:00

Официальный представитель российского МИД отметила, что сделанные заявление ставят под вопрос приверженность следователей к установлению истины

Изменить размер текста: A A

Заявления австралийских официальных лиц о суде по делу о крушении малайзийского «Боинга» на юго-востоке Украины в 2014 ставят под вопрос приверженность Австралии к установлению правды. Такое заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала заявление премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и министра иностранных дел страны Марис Пэйн в связи с началом судебного процесса по делу МН17.

Захарова отметила, что в их речи делается попытка увязать консультации, проходящие между Австралией, Нидерландами и Россией, с утверждениями Гааги и Канберры об «ответственности России как государства за ее роль в крушении самолета, выполнявшего рейс МН17».

«С сожалением отмечаем ставшие традиционными для австралийской стороны передергивание фактов и стремление подогнать реальность под уже сформировавшуюся "систему координат"», - заявила представитель внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, австралийские следователи скрывают «неудобные» материалы, в том числе переданные российской стороной.

Напомним, в июне прошлого года следственная группа назвала имена одного украинца и трёх россиян, которых подозревает в причастности к авиакатастрофе. Суд над ними должен начался 9 марта.

Как писал сайт kp.ru, середине февраля стало известно, что разведка Недерландов все время расследования знала, что в месте крушения не было ни одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

МН17. Только факты..Факты, свидетельствующие о взрыве на борту Боинг777 рейса МН17

ИСТОЧНИК KP.RU