Захарова прокомментировала высказывания официальных лиц Австралии о суде по делу МН17
Заявления австралийских официальных лиц о суде по делу о крушении малайзийского «Боинга» на юго-востоке Украины в 2014 ставят под вопрос приверженность Австралии к установлению правды. Такое заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она прокомментировала заявление премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и министра иностранных дел страны Марис Пэйн в связи с началом судебного процесса по делу МН17.
Захарова отметила, что в их речи делается попытка увязать консультации, проходящие между Австралией, Нидерландами и Россией, с утверждениями Гааги и Канберры об «ответственности России как государства за ее роль в крушении самолета, выполнявшего рейс МН17».
«С сожалением отмечаем ставшие традиционными для австралийской стороны передергивание фактов и стремление подогнать реальность под уже сформировавшуюся "систему координат"», - заявила представитель внешнеполитического ведомства.
По словам Захаровой, австралийские следователи скрывают «неудобные» материалы, в том числе переданные российской стороной.
Напомним, в июне прошлого года следственная группа назвала имена одного украинца и трёх россиян, которых подозревает в причастности к авиакатастрофе. Суд над ними должен начался 9 марта.
Как писал сайт kp.ru, середине февраля стало известно, что разведка Недерландов все время расследования знала, что в месте крушения не было ни одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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