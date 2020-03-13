Парижский Лувр объявил о закрытии из-за распространения коронавируса

13 Март 2020 2020-03-13T18:31:29+03:00

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В пятницу, 13 марта, Парижский Лувр объявил о закрытии музея из-за распространения коронавируса COVID-19.

В пресс-службе музея сообщили, что Лувр будет закрыт до особого распоряжения властей.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о закрытии школ и университетов на территории всей страны с понедельника, 16 марта. Он также призвал работодателей разрешить людям работать из дома, а пожилых просил не выходить из дома без надобности. При этом французский лидер подтвердил, в марте в стране пройдут досрочные муниципальные выборы, несмотря на распространение заболевания.

Сайт kp.ru писал, что ранее во Франции закрыли Диснейленд и отменили гастроли Большого театра. Решением главы Минздрава в стране были запрещены все мероприятия, численностью больше тысячи человек.

На данный момент в стране зарегистрировано более 3 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа. Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Францией.

Закрытие Диснейленда в Париже.

ИСТОЧНИК KP.RU