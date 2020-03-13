2020-03-13T20:32:02+03:00
Экономика

«Единая Россия» проконтролирует строительство газопровода Галич-Мантурово-Шарья в Костромской области

Предложения по срокам проведения работ должны быть представлены до 10 апреля
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мишустин дал поручение о завершении строительства газопровода-отводаМишустин дал поручение о завершении строительства газопровода-отвода
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Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение о завершении строительства газопровода-отвода Галич-Мантурово-Шарья в Костромской области. Процесс газификации проконтролирует партия «Единая Россия», предложения по срокам проведения работ должны быть представлены до 10 апреля.

Ранее представитель партии «Едина Россия» неоднократно поднимали вопрос о возобновлении строительства газопровода-отвода «Галич - Мантурово - Шарья». В рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Костромской области и «Газпромом» было запланировано строительство газопровода-отвода, строительство которого планировали завершить в 2023.

«Непозволительно и такого быть не должно, когда на дворе ХХI век, а субъекты Центральной России не газифицированы», - заявил глава российского правительства, обращаясь к министру энергетики Александру Новаку и представителям Газпрома.

«Говоря о низких темпах газификации страны, Валентина Матвиенко привела пример Костромской области, где, несмотря на выгодное географическое положение, на существенной части территорий региона газа нет (…) Мы благодарны Михаилу Владимировичу за столь оперативную реакцию и особое внимание к этому вопросу», – говорится в заявлении заместителя председателя Совета Федерации Николая Журавлева, опубликованном на сайте партии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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