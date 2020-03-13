2020-03-13T19:59:14+03:00
Экономика

Стоимость золота на торгах 13 марта снизилась на 4,3%

Фьючерсы на серебро 13 марта 2020 года подешевели на 8,5%
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Стоимость золота на торгах 13 марта снизилась на 4,3%Стоимость золота на торгах 13 марта снизилась на 4,3%Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На торгах Нью-Йоркской биржи Comex в пятницу, 13 марта, стоимость золота ускорила темпы падения до 4,3%, серебро подешевело на 8,5%, палладий потерял в цене на 18%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото опустилась до отметки в 1521,4 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро снизилась до 14,64 доллара за унцию. Палладий подешевел до 1585,7 доллара после утреннего роста более чем на 5%.

Напомним, что 9 марта стоимость золота превысила 1700 долларов за тройскую унцию впервые с декабря 2012 года.

Ранее сайт kp.ru писал, что на торгах 13 марта биткоин потерял в цене почти 2 000 долларов. Курс криптовалюты опустился до 5 500 долларов. В последние дни рубль сильно ослаб по отношению к доллару и евро. Однако в пятницу, 13 марта, он начал отыгрывать свои позиции. Так на 14 марта европейская валюта потеряла почти два рубля и составила 81,86 рубля, американская – подешевела на 83 копейки до 73,1 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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