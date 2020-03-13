В США удивлены, насколько быстро Россия обнаружила американский лагерь в Арктике

13 Март 2020 2020-03-13T21:07:57+03:00

Российские самолеты нашли секретный объект спустя пять дней после его создания

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Американские военные специалисты удивлены, насколько быстро российским ВКС удалось найти лагерь ВС США Seadragon в Арктике, в море Бофорта.

Российские самолеты обнаружили секретный объект спустя пять дней после его создания. Издание Popular Mechanics сообщило, что в понедельник, 9 марта, российские стратегические бомбардировщики Ту-142 пролетели над американским лагерем.

Российские самолеты совершали четырехчасовой полет в нескольких десятках километров от побережья Аляски на высоте около 760 километров и пролетели над американскими подводными лодками, которые находились под сопровождением истребителей Соединённых Штатов и Канады.

«Интересно, как русские нашли лагерь во льдах. База расположена в 50 милях от материка, вокруг – бесконечные ледяные поля (...) Но посыл ясен: Россия способна установить местонахождение сил США даже в Арктике», - заявил автор материала.

Напомним, 10 марта в сеть попало видео пробивающей арктические льды атомной подводной лодки США. Субмарина поднимается из глубины, после чего из нее выходят несколько военных, которые с помощью бензопилы освобождают часть корабля от наледи.

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка.В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

ИСТОЧНИК KP.RU