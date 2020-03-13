2020-03-13T21:51:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Премьер-министр Канады сообщил, что у него нет никаких симптомов коронавируса

Ранее диагноз подтвердился у его жены
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер-министр Канады Трюдо сообщил, что у него нет никаких симптомов коронавирусаПремьер-министр Канады Трюдо сообщил, что у него нет никаких симптомов коронавирусаФото: REUTERS
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что у него нет симптомов коронавируса нового типа. Такое заявление он сделал после того, как диагноз подтвердили у его жены Софи Трюдо

«Будьте уверены, я себя чувствую очень хорошо и у меня нет коронавируса», - сказал глава канадского правительства.

Трюдо заявил, что нет необходимости проводить тестирование, поскольку у него нет симптомов заболевания и, сославшись на своих врачей, сообщил, что все люди, с которыми он общался в последние дни, находятся вне зоны риска.

Напомним ранее Трюдо самоизолировался и сообщил, что будет работать из дома. Такое решение он принял после того, как его супругу поместили на карантин из-за «легких симптомов острого респираторного заболевания».

Накануне у Софи подтвердили диагноз коронавирус. Ей предстоит провести ближайшие две недели в строгой изоляции, а ее супруг будет находиться на двухнедельном домашнем карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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