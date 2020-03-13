2020-03-13T23:57:13+03:00
В мире

«Я в Россию не поеду»: Президент Польши не полетит в Смоленск на десятую годовщину крушения Ту-154М

Ранее о намерении посетить нашу страну в апреле заявили польский премьер Матеуш Моравецкий и Ярослав Качиньский
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Польши Анджей ДудаПрезидент Польши Анджей ДудаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не собирается лететь в Смоленск на траурные мероприятия, посвященные десятой годовщине крушения польского правительственного самолета.

«Это решение господина премьер-министра и тех, кто туда собирается. Я в Россию не поеду», - сказал Дуда в эфире телеканала Polsat.

Как писал сайт kp.ru, ранее о своем намерении посетить нашу страну 10 апреля заявили польский премьер Матеуш Моравецкий и брат погибшего в этой авиакатастрофе президента страны Леха Качиньского – лидер партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский.

Напомним, польский борт №1 Ту-154 с направляющейся в Катынь официальной делегацией Польши разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. На борту самолета находились 96 человек, среди них – президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария, известные политики, религиозные и общественные деятели. Выжить не удалось никому.

Самолет Президента Польши разбился под Смоленском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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